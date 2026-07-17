“Una notte che non dimenticherò mai, grazie ai miei bellissimi Domenico e Stefano per avermi ospitato a Alta Moda. Tutto bene”. A scriverlo sui suoi profili social, con tanto di bandierina italiana, è Jennifer Lopez, la stella che ha concluso con il suo splendore l’evento di Dolce&Gabbana “Alta Moda Alta Gioielleria Alta Sartoria Taormina 2026” abbracciando sul palco i due stilisti, che hanno regalato alla Sicilia un’eccezionale vetrina internazionale, e rendendone ancora più potente il tributo all’Italia e alla sua maestria creativa. Una spettacolare performance della regina del pop sulla spiaggia di Isola Bella, durante il party finale... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Jennifer Lopez a Taormina per Dolce&Gabbana: una notte indimenticabile! L’uomo sexy? Quello che lava i piatti e rifà il letto…

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Jennifer Lopez arrives at Dolce & Gabbana Alta Moda 2026

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Taormina, Jennifer Lopez chiude le serate di Dolce & Gabbana con un omaggio a Mina e Gino Paoli palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Jennifer Lopez in un abito Dolce & Gabbana Alta Moda 2025 con gioielli Alta Gioielleria coordinati allo show D&G Alta Moda a Taormina, Sicilia reddit

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