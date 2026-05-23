Benjamin Mascolo ha annunciato chi sarà il padrino di sua figlia Athena, nata pochi giorni fa. L’evento del battesimo si è svolto in modo riservato e intimo, con la presenza di pochi familiari e amici stretti. La scelta del padrino è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul nome o sul rapporto con la famiglia. L’evento ha rappresentato un momento di grande importanza per i genitori, che hanno condiviso l’evento sui social network.

Appena qualche giorno fa Benjamin Mascolo ha vissuto il battesimo della figlia Athena, un evento intimo, carico di significato personale, ma anche simbolico. Perché accanto a lui, nel ruolo di padrino, c’era Federico Rossi. Non un amico qualunque, ma l’altra metà di Benji & Fede, il duo pop che ha segnato un’intera generazione e che, dopo anni di distanza e silenzi pesanti, sta ritrovando la strada comune. La piccola Athena, nata nell’ottobre 2025 dall’amore tra Benjamin e la modella Greta Cuoghi, è stata celebrata in una cerimonia riservata, lontana dai riflettori. Benji ha condiviso alcuni scatti sui social, immagini che mostrano volti sorridenti, abbracci sinceri e una dimensione familiare raramente esposta al pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Benji fa una scelta che nessuno si aspettava: chi ha scelto come padrino di Athena

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