Durante un evento a New York, Novak Djokovic ha scherzato su un errore fatto durante una conversazione con Jannik Sinner, affermando di avergli indicato dove migliorare. L'incidente è stato condiviso pubblicamente, attirando l'attenzione dei presenti. Djokovic ha partecipato a un momento di intrattenimento con altre star dello sport, senza ulteriori dettagli sul contesto o le conseguenze di quanto accaduto.

Al Fanatics Fest di New York, Novak Djokovic si è reso protagonista di un momento divertente insieme ad altre grandi stelle dello sport mondiale. Il campione serbo, ospite del segmento “Cold As Balls”, un’intervista dal tono ironico realizzata mentre gli ospiti sono seduti in una vasca piena di ghiaccio, ha mostrato ancora una volta il suo lato più scherzoso. Al suo fianco c’era anche il comico statunitense Marcello Hernandez. Durante l’intervista Djokovic ha parlato del rapporto con Jannik Sinner e dei consigli tecnici che in passato aveva dato al giovane talento italiano. Con una battuta ha ammesso di essersi quasi pentito del suo aiuto: secondo il serbo, avrebbe condiviso con Sinner alcuni video e osservazioni sulle sue caratteristiche di gioco, indicandogli punti di forza, debolezze e aspetti da migliorare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Djokovic sconcertante: "Ho fatto un errore con Jannik, gli ho detto dove migliorare"

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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