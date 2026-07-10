Jannik Sinner ha battuto Djokovic in tre set, 6-4, 6-4, 6-4, nella semifinale di Wimbledon 2026. Ha mostrato una prestazione solida e senza errori nel momento decisivo. La vittoria lo proietta in finale, eliminando il campione in carica. Djokovic ha perso in tre set, senza riuscire a rispondere alle strategie di Sinner. La partita si è conclusa con il giovane italiano che ha dominato con decisione.

Jannik Sinner ha regalato un’autentica prova di forza nella semifinale di Wimbledon 2026, sovrastando in maniera nitida il vecchio leone Novak Djokovic e imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Il fuoriclasse altoatesino ha pigiato sull’acceleratore al servizio, in risposta ha giganteggiato, ha piazzato i break non appena ha avuto l’occasione e ha chiuso i conti con assoluta disinvoltura sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo ha alzato sensibilmente l’asticella rispetto a quanto mostrato nella prima parte del torneo e ha annichilito il 24 volte Campione del Mondo, meritandosi così la qualificazione alla finale del torneo più prestigioso e iconico del calendario internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Jannik Sinner chirurgico al momento giusto: “Volevo alzare il livello e l’ho fatto. Djokovic ispira le nuove generazioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner preoccupato da Djokovic: “So che posso anche perderci con lui. Devo alzare il livello per avere una chance”Dopo la vittoria in tre set contro un avversario tedesco nei quarti di finale di Wimbledon, il tennista italiano ha dichiarato di essere consapevole...

Jannik Sinner realista: “Se voglio avere una chance in semifinale, devo alzare il livello. So che con Djokovic posso anche perdere”Dopo aver battuto in tre set il tedesco nei quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha dichiarato che per affrontare la semifinale dovrà...

Temi più discussi: Sinner è chirurgico, terza semi a Wimbledon: Prestazione solida, un altro piccolo passo avanti; Troppo forte Sinner o troppo modesti gli avversari?; Jannik Sinner: batte Struff e raggiunge le semifinali di Wimbledon; Wimbledon: Sinner disinnesca Struff in tre set e torna in semifinale.

Un chirurgico Jannik SINNER, enciclopedico nella gestione dei punti decisivi, ha sconfitto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff collezionando la terza qualificazione della carriera alle semifinali di Wimbledon nonché decima nei quattro eventi major del tennis x.com

Jannik Sinner, campione di tennis italiano e leader di un culto basato sulle carote! Beh, non leader, tecnicamente. Si presentano solo in costumi da carota e mi adorano come un dio e io non faccio nulla per fermarli. Nemmeno quando mi hanno seguito in qu reddit

Sinner-Struff, i quarti di Wimbledon: 7-5; 7-6; 6-3, Jannik vince in tre set ed è in semifinale contro DjokovicJannik Sinner continua la difesa del titolo all'All England Club: soffre per due set poi chiude al terzo. Sfiderà il serbo, che ha battuto in oltre cinque ore il canadese Auger-Aliassime ... corriere.it

Jannik Sinner cambia tre sparring partner in un solo allenamento a Wimbledon: non gli andavano beneIl video dell'allenamento a Wimbledon di Jannik Sinner dice subito una cosa: il numero uno al mondo sta bene dopo lo spavento per il sangue sulla scarpa (colpa di un'unghia) e per quello scivolone che ... fanpage.it