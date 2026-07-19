Djokovic si è pentito | Ho fatto un errore con Sinner gli ho detto le cose su cui doveva lavorare

Djokovic ha ammesso di aver fatto un errore nel dare consigli a Sinner, dicendo che gli aveva indicato le aree su cui lavorare. Ha aggiunto che, negli anni successivi, Sinner lo ha anche battuto a Wimbledon. La dichiarazione è stata fatta in modo scherzoso, con un tono tra il serio e il faceto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dei consigli o sui risultati di quei confronti.

Novak Djokovic ha parlato tra il serio e il faceto dei consigli dati a Jannik Sinner, un po se n'è pentito. "Poi negli anni successivi mi ha battuto a Wimbledon". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: A rete gli ho detto...

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