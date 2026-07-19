Jacob Fatu ha dichiarato di aver cambiato atteggiamento con i fan grazie a sua moglie. Da WrestleMania, è impegnato a seminare il terrore nei roster principali insieme alla Bloodline, diventando una delle Superstar più seguite della WWE.

Una delle Superstar più over del momento in WWE è sicuramente Jacob Fatu, che da WrestleMania in poi è impegnato a seminare il terrore in tutti i roster principali insieme alla Bloodline. E parlando di famiglia, una persona in particolare avrebbe svolto un ruolo importante nel delineare il comportamento che Jacob assume fuori dal ring con il pubblico: come si suol dire, dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, e in questo caso si tratta della moglie Elizabeth. Prima di Summerslam, il Samoan Werewolf ha raccontato di un insegnamento ricevuto dalla moglie che da allora ha cambiato tutte le sue interazioni pubbliche. Parlando ai... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jacob Fatu: “Ho cambiato il mio atteggiamento con i fan grazie a mia moglie”

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Roman Reigns and Jacob Fatu sound off en route to Clash in Italy: Raw highlights, May 25, 2026

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