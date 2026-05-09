Jacob Fatu ha condiviso alcuni dettagli sul suo passato, parlando di un periodo difficile segnato da problemi con le droghe e incontri di wrestling che sono stati cancellati. Ha spiegato che, secondo lui, un ingresso anticipato in WWE avrebbe potuto compromettere ulteriormente la sua carriera. La sua testimonianza riguarda momenti di crisi personale e le difficoltà legate al suo percorso professionale nel mondo del wrestling.

Jacob Fatu ha raccontato uno dei periodi più bui della sua vita, inclusi i problemi con le droghe, prenotazioni di match saltate e il motivo per cui crede che entrare in WWE prima avrebbe potuto distruggere completamente la sua carriera. Durante una conversazione con Peter Rosenberg, Fatu è stato brutalmente onesto sulle difficoltà personali che hanno quasi fatto deragliare tutto prima del suo arrivo in WWE. Secondo Fatu, il problema più grande è stato cercare di bilanciare il wrestling mentre era ancora legato alla vita di strada: “Ho fatto un casino, ed è per questo che Jacob Fatu è diventato incerto. E, sai, non mi vergogno a parlarne perché le cose stanno così.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jacob Fatu: “Le droghe hanno quasi distrutto la mia carriera”

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