Jacob Fatu ha dichiarato che i wrestler dovrebbero smettere di discutere con i fan sui social media, affermando che “Internet è falso”. Durante un’intervista, ha spiegato che dedicare tempo alle polemiche online non è produttivo e che è meglio concentrarsi sul proprio lavoro. Fatu ha anche sottolineato che le critiche non influenzano la sua carriera, che sta crescendo rapidamente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni o commenti successivi.

Jacob Fatu ha un messaggio chiaro per i wrestler che passano il loro tempo a discutere con i fan sui social media: smettete di sprecare energie. Durante un’intervista con HOT 97, a Fatu è stato chiesto come affronta le critiche ora che è diventato una delle stelle in più rapida ascesa della WWE. Invece di soffermarsi sui commenti negativi rivolti nei suoi confronti, il wrestler ha spostato l’attenzione sui suoi colleghi, sottolineando come molti di loro finiscano per perdere tempo a litigare online con persone anonime, invece di concentrarsi sulla propria carriera: “Ragazzi, lasciate che vi dica una cosa: internet è falso. Tutti quelli che stanno lì a rispondere e a discutere con i fan nei commenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jacob Fatu lancia un messaggio ai colleghi WWE: “Internet è falso, smettete di litigare con i fan”

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Jacob Fatu defeat Knight - WWE RAW & SMACKDOWN

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