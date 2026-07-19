L’iter per la concessione della clemenza a Roggero prevede ora il passaggio alla Procura di Torino e successivamente al ministero competente. La Corte e il giudice di sorveglianza prepareranno un dossier da inviare al ministro della Giustizia, che lo trasmetterà con una valutazione al Quirinale. La reazione del presidente della Repubblica alla richiesta di clemenza è stata meno energica di quanto si fosse ipotizzato.

La Corte, insieme al giudice di sorveglianza, stilerà un dossier per Carlo Nordio. Che lo invierà, con la sua valutazione, al Quirinale. Il «salto sulla sedia» attribuito a Sergio Mattarella era un tantino esagerato. La metafora da cartoon di Hanna&Barbera, associata al capo dello Stato da alcuni media influenti e storicamente compiacenti con ogni movimento sussultorio del Quirinale, aveva poco senso. Perché «avviare un’istruttoria per la concessione della grazia» a Mario Roggero è nelle facoltà del ministero della Giustizia, quindi di Carlo Nordio, a meno che l’iter della clemenza non cambi a seconda delle stagioni. Nella lettera sulfurea... 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Iter per la clemenza di Roggero: la palla ora passa alla Procura di Torino e poi al ministero

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