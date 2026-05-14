Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta incerto, con un dialogo tra allenatore e presidente ancora da definire. Nei prossimi giorni, i due si incontreranno per discutere le possibilità di proseguire insieme o meno. La decisione riguarderà aspetti legati al progetto sportivo e alle modalità di collaborazione per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, e le parti stanno valutando i prossimi passi da compiere.

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è ancora un grande punto interrogativo: l’allenatore e il presidente si incontreranno per capire se e come andare avanti nella prossima stagione. Ovviamente, al momento ognuna delle parti coinvolte nel dialogo ha una propria posizione per quanto riguarda la prossima stagione. Dal canto suo, Conte vorrebbe rimanere, mentre la società non è convinta al 100% dal prosieguo professionale. Napoli incerto su Conte: la posizione del club. Come da programma da ormai settimane, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e mister Antonio Conte si incontreranno non appena sarà archiviata la qualificazione matematica alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, ecco la volontà: ora la palla passa al Napoli

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