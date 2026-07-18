Il ministero della Giustizia ha precisato che l’iter per la richiesta di grazia presentata dalla moglie del gioielliere non è stato ancora avviato. La comunicazione arriva dopo voci di stampa che indicavano un possibile avvio del procedimento da parte del ministro Carlo Nordio in coordinamento con la Procura generale della Corte d’Appello di Torino. Nel frattempo, un colloquio tra un avvocato e un imputato è in corso, e anche un politico è stato presente a Bollate.

Sul fronte della richiesta di grazia avanzata dalla moglie del gioielliere, il ministero della Giustizia ha smentito le indiscrezioni secondo cui il ministro Carlo Nordio avrebbe già avviato l’iter, in coordinamento con la Procura generale della Corte d’Appello di Torino “Sto andando ora a Bo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero, al via colloquio con l’avvocato Marcolini, anche Salvini a Bollate, Ministero: “Iter per la grazia non avviato”

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