Italiani verso le vacanze mentre i carburanti continuano a rincarare | pieno sopra i 2 euro al litro

Il prezzo del carburante ha superato i 2 euro al litro, con il pieno che si fa più costoso. Mentre gli italiani si preparano alle vacanze estive, i rincari sono legati alla fine del taglio delle accise e alla riapertura del conflitto tra Usa e Iran, che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz. La situazione influisce direttamente sui costi dei rifornimenti, rendendo più oneroso il viaggio in auto.

L’esodo estivo sta per partire e gli automobilisti sono alle prese con i rincari seguiti alla fine del taglio delle accise sui carburanti, seguito a stretto giro dalla ripresa del conflitto tra Usa e Iran con conseguente nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Dal 4 luglio il governo ha lasciato scadere lo sconto introdotto nei mesi precedenti senza prevederne la proroga e, a poco più di due settimane di distanza, i prezzi della benzina alla pompa hanno superato i 2 euro in autostrada Secondo gli ultimi dati dell’ Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati a domenica 19 luglio, in modalità self service in città il pieno di verde costa in media 1,934 euro al litro, mentre il gasolio è salito a 2,089 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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