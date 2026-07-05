carburanti il gasolio torna sopra i 2 euro al litro in autostrada

Il prezzo del gasolio in autostrada supera i 2 euro al litro, secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La cifra si riferisce alla giornata di domenica 5 luglio. Nessun altro dettaglio sui livelli di prezzo o variazioni rispetto ai giorni precedenti è fornito.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso l'Osservatorio prezzi, oggi, domenica 5 luglio, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,841 euro al litro per la benzina, rispetto a 1,820 euro registrati ieri, e a 1,922 euro per il gasolio, contro 1,899 euro della precedente rilevazione. In autostrada il diesel supera i 2 euro Sulla rete autostradale il prezzo medio della benzina self sale a 1,932 euro al litro, rispetto a 1,907 euro di ieri, mentre il gasolio raggiunge quota 2,004 euro al litro, in aumento rispetto a 1,978 euro registrati nella giornata precedente. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Carburanti, lallarme dei gestori: Il diesel verso i due euro al litro

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