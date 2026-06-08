Carburanti il diesel torna sopra i 2 euro al litro | pesa l’aumento delle accise

Da dayitalianews.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, segnando un aumento legato all'incremento delle accise. La settimana si apre con prezzi contrastanti alla pompa, influenzati dal nuovo quadro fiscale. I rincari sono visibili nelle stazioni di servizio, dove il prezzo più alto si registra proprio per il carburante diesel. Gli altri carburanti mostrano variazioni, ma senza raggiungere soglie simili.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi alla pompa influenzati dal nuovo quadro fiscale. La settimana si apre con movimenti contrastanti sul fronte dei carburanti. Da una parte si registra una flessione delle quotazioni internazionali, dall’altra entra in vigore l’aumento delle accise sul gasolio, fattore che sta incidendo direttamente sui prezzi praticati ai distributori. L’effetto più evidente riguarda proprio il diesel, che torna a superare la soglia dei 2 euro al litro nella media nazionale self service, dopo essere rimasto per circa una settimana sotto questo livello simbolico. Diesel in rialzo, benzina e GPL in calo. Secondo gli ultimi dati disponibili, il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta a 1,917 euro al litro, in diminuzione di 9 millesimi rispetto alle rilevazioni precedenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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prezzo carburanti diesel quasi 2 euro al litro!!!

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