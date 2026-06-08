Carburanti il diesel torna sopra i 2 euro al litro | pesa l’aumento delle accise
Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, segnando un aumento legato all'incremento delle accise. La settimana si apre con prezzi contrastanti alla pompa, influenzati dal nuovo quadro fiscale. I rincari sono visibili nelle stazioni di servizio, dove il prezzo più alto si registra proprio per il carburante diesel. Gli altri carburanti mostrano variazioni, ma senza raggiungere soglie simili.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi alla pompa influenzati dal nuovo quadro fiscale. La settimana si apre con movimenti contrastanti sul fronte dei carburanti. Da una parte si registra una flessione delle quotazioni internazionali, dall’altra entra in vigore l’aumento delle accise sul gasolio, fattore che sta incidendo direttamente sui prezzi praticati ai distributori. L’effetto più evidente riguarda proprio il diesel, che torna a superare la soglia dei 2 euro al litro nella media nazionale self service, dopo essere rimasto per circa una settimana sotto questo livello simbolico. Diesel in rialzo, benzina e GPL in calo. Secondo gli ultimi dati disponibili, il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta a 1,917 euro al litro, in diminuzione di 9 millesimi rispetto alle rilevazioni precedenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
prezzo carburanti diesel quasi 2 euro al litro!!!
Notizie e thread social correlati
Il taglio delle accise già superato, il diesel torna sopra i 2 euro al litroDopo la fine del taglio delle accise, i prezzi del diesel sono tornati a superare i 2 euro al litro.
Sui carburanti spiraglio dal Medio Oriente. Ma il diesel torna sopra i due euro al litroIl prezzo del diesel supera nuovamente i due euro al litro, riprendendo quota dopo due settimane, a causa di un possibile intervento sui costi delle...
Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Caro carburanti, a rischio un nuovo taglio delle accise: torna l’ipotesi bonus per i redditi bassi; Prezzi carburanti, il diesel torna sotto i 2 euro/litro; Carburanti, effetto accise: diesel torna sopra i due euro al litro.
Carburanti, il gasolio torna sopra i 2 euro dopo la riduzione dello sconto sulle accise x.com
Il caro carburanti resta un'emergenza: con il taglio dello sconto, il diesel torna a volare e sfonda quota 2 euro al litro facebook
Carburanti, prorogato lo sconto sulle accise fino al 3 luglio. Ma per il diesel il taglio si dimezza: come cambiano i prezzi alla pompa reddit
Carburanti, effetto accise: diesel torna sopra i 2 euro al litroScendono le quotazioni, ma salgono le accise sul gasolio. Sono queste stamani le determinanti dell’andamento dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il diesel, sotto effetto del dimezzamento dello scon ... tg24.sky.it
Carburanti, taglio accise ridotto per il diesel che torna sopra quota 2 euro al litroIl diesel torna sopra i 2 euro al litro dopo la riduzione del taglio delle accise decisa dal Governo. Ecco come cambiano i prezzi alla pompa e quanto costa oggi fare rifornimento ... motorbox.com