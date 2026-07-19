Domani si apre una settimana decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. La decisione dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, secondo quanto affermato dal presidente della Federcalcio. La selezione riguarda un candidato tra i nomi più accreditati, ma finora nessuna ufficializzazione è stata comunicata. La decisione sarà presa nel corso di incontri tra i vertici della federazione e i rappresentanti delle società calcistiche.

Quella che si aprirà domani deve essere la settimana decisiva per la scelta del ct. Ne è convinto il presidente Figc Giovanni Malagò che non a caso, nella conferenza stampa successiva al suo primo Consiglio federale (il primo luglio), aveva scherzato: “Se per il 23 luglio - giorno in cui presenzierà con Maldini e Leonardo all’Assemblea di Lega Serie A - la cosa non si dovesse essere risolta sarebbe preoccupante”. Sembrava mancare una vita in effetti. Poi la trattativa per chiudere il direttore tecnico (con aggiunta di prestigioso advisor o consulente che dir si voglia) è andata molto per le lunghe (ne valeva la pena, sia chiaro) e il discorso commissario tecnico è slittato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, il nodo ct entra nella settimana chiave: quando potrebbe arrivare la decisione

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