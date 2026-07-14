Nintendo Switch 2 OLED spuntano nuovi dettagli | quando potrebbe arrivare e quanto potrebbe costare

A circa un anno dal lancio di Nintendo Switch 2, circolano nuove indiscrezioni su un possibile modello con schermo OLED. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di uscita o sul prezzo, ma si ipotizza che potrebbe arrivare nel prossimo futuro. Le voci indicano che l’aggiornamento hardware potrebbe includere uno schermo migliorato rispetto alla versione attuale. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata dai produttori.

A poco più di un anno dal lancio di Nintendo Switch 2, il mondo videoludico torna a parlare di un possibile aggiornamento hardware che molti giocatori attendevano già al day one: l’arrivo di un modello dotato di schermo OLED. Secondo quanto riportato da ZDNet Korea, che cita fonti vicine all’industria tecnologica sudcoreana, Nintendo starebbe seriamente considerando l’integrazione della tecnologia OLED per la sua console di nuova generazione, con uno sviluppo che potrebbe prendere il via già entro la fine del 2026. Le tempistiche non sorprendono chi conosce la strategia di Nintendo. La casa di Kyoto ha sempre dimostrato un approccio metodico nell’aggiornamento dei propri modelli: la Switch originale, lanciata nel 2017, ha visto l’arrivo della versione Lite nel 2019 e del modello OLED nel 2021. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Nintendo Switch 2 vs Switch OLED: La Comparativa DEFINITIVA Antes de Comprar

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