Italia famoso giornalista ucciso e dato alle fiamme | orrore puro

Da caffeinamagazine.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una notte di fuoco nel Salernitano, con un giornalista trovato ucciso e dato alle fiamme in campagna. Le prime ore di domenica sono state segnate dall’allarme e dal rogo, mentre la polizia indaga sui dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione ufficiale su eventuali moventi o sospetti. La scena del crimine è stata sequestrata per gli accertamenti. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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Una notte di paura, le fiamme nel buio della campagna e un allarme che ha spezzato il silenzio. A Eboli, nel Salernitano, le prime ore di domenica si sono trasformate in un dramma dai contorni ancora tutti da chiarire. Sul posto, davanti a una scena sconvolgente, sono scattati subito i soccorsi e gli accertamenti. In un terreno agricolo vicino alla Strada Statale 7 bis è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo. La vittima sarebbe il giornalista Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, originario di Nocera e conosciuto da molti proprio con il nome di Luca. Ma l’identificazione formale è ancora al vaglio degli inquirenti. Il ritrovamento nella notte: l’allarme tra le campagne di Eboli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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