Italia due donne trovate morte in casa | è tragedia

Due donne sono state trovate morte in casa a Monte Argentario, a distanza di 24 ore. I vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver percepito un forte e sospetto cattivo odore proveniente dagli appartamenti. Le autorità sono intervenute nei due casi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause dei decessi. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Due donne morte in casa a distanza di appena 24 ore. È il drammatico bilancio di due tragedie avvenute a Monte Argentario, dove in entrambi i casi sono stati i vicini a lanciare l’allarme dopo aver avvertito un forte e sospetto cattivo odore provenire dalle abitazioni. Le vittime sono Serenella Solari, 61 anni, e Rita Lapiello, 80 anni, giornalista e scrittrice che in passato aveva lavorato anche al Tg2. Le due donne non si conoscevano e vivevano in zone diverse del territorio, ma sono state accomunate da un destino tragico. Entrambe, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state colpite da un malore mentre si trovavano sole in casa. Nessuna delle due avrebbe quindi avuto la possibilità di chiedere aiuto o di allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Due donne sono state trovate morte in un cantiere in provincia di Napoli

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