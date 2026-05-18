Napoli due donne trovate morte in un cantiere edile

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri sono intervenuti a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, all’interno di un cantiere edile di viale Italia, dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante due donne trovate senza vita. L’episodio è avvenuto poco prima delle 1.00 e sul posto sono arrivati i militari delle compagnie di Torre del Greco e Cercola per le verifiche del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso delle due donne.

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A Pollena Trocchia (Napoli) intorno alle 00.45, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia, all’interno di un cantiere edile, dopo la segnalazione della presenza di due donne prive di vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Molise. Intossicazione al cenone, morte mamma e figlia Sullo stesso argomento Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: in corso l'identificazioneI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un... Tragedia a Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile in viale ItaliaTragedia nella notte a Pollena Trocchia, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edile in viale Italia. Due donne travolte da auto e uccise a NapoliUn'immagine pubblicata sulla pagina Facebook di Francesco Emilio Borelli mostra i rilievi eseguiti dalla polizia municipale dopo che due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella ... avvenire.it Napoli, rapina da 7.500 euro a due donne cinesi: incastrati dalle scarpe e dalle targhe truccateI fatti risalgono al tardo pomeriggio, intorno alle 18:40. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, mentre uno degli indagati faceva da palo ... ilmattino.it