Due donne trovate morte nel Napoletano | c' è un sospettato

Due donne sono state trovate morte la notte scorsa in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Un uomo è stato portato in caserma e ascoltato a lungo dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulle morti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze di quanto accaduto né sulla posizione del sospettato. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le dinamiche degli eventi.

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Un uomo è stato condotto in caserma e ascoltato a lungo dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla morte di due donne, ritrovate la notte scorsa in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Non si esclude che possa trattarsi dell'autore del duplice omicidio e che a breve venga sottoposto a fermo dal pubblico ministero della Procura di Nola, che coordina le indagini dei militari dell'Arma. La pista più accreditata: il duplice omicidio La pista più accreditata tra quelle al vaglio degli inquirenti è proprio quella del duplice omicidio. Le due vittime, ancora in corso di identificazione, sarebbero due prostitute probabilmente di nazionalità straniera. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due donne trovate morte nel Napoletano: c'è un sospettato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pollena Trocchia, due donne trovate morte in cantiere: duplice omicidio, interrogato un sospettato Sullo stesso argomento Due donne trovate morte in un cantiere edile nel Napoletano: fermato un sospettatoDue donne sono state trovate morte nella notte del 18 maggio in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano. Due donne morte in un cantiere nel Napoletano, s’indaga per omicidioPOLLENA TROCCHIA (NAPOLI), 18 MAGGIO 2026 – I corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all’interno di un cantiere edile di... Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne trovate morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel cantiere di un palazzo in costruzione. Il ritrovamento, fatto dai carabinieri, è avvenuto attorno alle ore 00.45 circa di stanot ... fanpage.it Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio, fermato un uomo. #lapresse #cronaca #napoli Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2026/0… x.com Macabro ritrovamento in un cantiere a Napoli: due donne trovate morte, si indagaDue donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto. notizie.it