L’Italia di De Giorgi ha ottenuto l’accesso alle Finals della Volleyball Nations League dopo aver battuto Cuba 3-1. La partita si è disputata a Osaka, in Giappone, e permette alla squadra di qualificarsi per la fase finale in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. La vittoria contro Cuba ha regalato agli azzurri il pass per le finali della competizione internazionale.

L’Italia conquista il pass per le Finals della Volleyball Nations League. OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Grande traguardo per la nazionale italiana di volley: è ufficiale, l’Italia ha ottenuto il pass per le Finals della Volleyball Nations League, in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Questa vittoria è frutto di un’intensa competizione e di un percorso di crescita che gli azzurri hanno affrontato nella Pool 9, svoltasi a Osaka. La squadra, guidata dall’allenatore Fefè De Giorgi, si è svegliata dopo un avvio difficile, con una sconfitta contro i padroni di casa giapponesi. Nonostante questo inizio poco promettente, l’Italia ha dimostrato grande determinazione riprendendosi rapidamente con due vittorie consecutive: una contro il Belgio e l’altra contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Italia di De Giorgi trionfa su Cuba 3-1 e accede alle Finals di Nations League.

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