Italia-Cuba oggi Nations League volley 2026 | orario tv programma streaming

L’Italia scende in campo contro Cuba nella Nations League di volley 2026, ultima gara prima delle Finals. La partita si svolge domenica 19 luglio alle 8 e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Dopo aver ottenuto risultati positivi e consolidato la posizione nella Pool 9 di Osaka, gli azzurri affrontano l’ultimo ostacolo per qualificarsi alle fasi finali. La sfida rappresenta il confronto conclusivo prima di eventuali qualificazioni alle Finals.

L’ultimo ostacolo sulla strada delle Finals si chiama Cuba. Dopo aver ritrovato continuità e risultati nella Pool 9 di Osaka, l’Italia torna in campo domenica 19 luglio alle 8.30 italiane per l’ultima sfida della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno il destino nelle proprie mani: una vittoria garantirebbe la qualificazione matematica alla Final Eight in programma in Cina, senza dover attendere i risultati delle dirette concorrenti. La classifica sorride a Giannelli e compagni, quinti con sette successi e 23 punti, ma la corsa ai primi sette posti non è ancora chiusa. Alle spalle dell’Italia restano infatti diverse nazionali ancora in corsa e un passo falso potrebbe complicare i piani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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