Giappone-Italia oggi Nations League volley 2026 | orario tv programma streaming
Oggi si gioca la partita di qualificazione alla Volleyball Nations League 2026 tra Giappone e Italia. La gara si svolge a Osaka e il match è disponibile in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. L’incontro rappresenta una fase cruciale per le squadre in corsa per la qualificazione alla competizione internazionale. L’orario di inizio e il programma dettagliato sono stati comunicati ufficialmente.
Per l’Italia è arrivato il momento più delicato della fase di qualificazione della Volleyball Nations League 2026. La trasferta di Osaka, sede dell’ultima settimana di gare, rappresenta infatti lo snodo decisivo della stagione: gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma per conquistare un posto alle Finals servirà un finale di alto livello. Il primo ostacolo è subito il più impegnativo: mercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane capitan Simone Giannelli e compagni sfideranno il Giappone, padrone di casa e leader della classifica generale. La formazione azzurra arriva all’appuntamento dopo il periodo di preparazione svolto a Cavalese, concluso con l’amichevole disputata contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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