Giappone-Italia oggi Nations League volley 2026 | orario tv programma streaming

Notizia in breve

Oggi si gioca la partita di qualificazione alla Volleyball Nations League 2026 tra Giappone e Italia. La gara si svolge a Osaka e il match è disponibile in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. L’incontro rappresenta una fase cruciale per le squadre in corsa per la qualificazione alla competizione internazionale. L’orario di inizio e il programma dettagliato sono stati comunicati ufficialmente.