Dove vedere in tv Italia-Cuba Nations League volley 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia giocherà contro Cuba nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. La partita segue le sfide contro il Giappone e altri avversari. L’incontro sarà trasmesso in diretta in TV e in streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. La sfida si svolgerà in una data specifica, con dettagli su orario e piattaforma di visione comunicati ufficialmente.

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L’Italia affronterà Cuba nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile: dopo aver affrontato Giappone, Belgio e Argentina, gli azzurri concluderanno la propria avventura a Osaka fronteggiano la sempre insidiosa compagine caraibica, che potrebbe creare diversi grattacapi e che rappresenta spesso una mina vagante.  L’appuntamento è per domenica 19 luglio alle ore 08.30 italiane in terra giapponese. I Campioni del Mondo saranno impegnati in una partita di fondamentale per la classifica generale: al termine di questa giornata, infatti, le migliori sette squadre si qualificheranno alla Final Eight insieme alla Cina, già ammessa in quanto Paese organizzatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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