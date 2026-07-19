Italia-Cuba oggi in tv Nations League volley 2026 | orario programma streaming

L’Italia sfiderà Cuba oggi nella fase di qualificazione alle Finals di Nations League volley 2026. La partita si terrà domenica 19 luglio alle 8. Dopo aver conquistato punti e migliorato la posizione nella Pool 9 di Osaka, gli azzurri tornano in campo per questa sfida. La gara sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva.

L’ultimo ostacolo sulla strada delle Finals si chiama Cuba. Dopo aver ritrovato continuità e risultati nella Pool 9 di Osaka, l’Italia torna in campo domenica 19 luglio alle 8.30 italiane per l’ultima sfida della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno il destino nelle proprie mani: una vittoria garantirebbe la qualificazione matematica alla Final Eight in programma in Cina, senza dover attendere i risultati delle dirette concorrenti. La classifica sorride a Giannelli e compagni, quinti con sette successi e 23 punti, ma la corsa ai primi sette posti non è ancora chiusa. Alle spalle dell’Italia restano infatti diverse nazionali ancora in corsa e un passo falso potrebbe complicare i piani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA

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