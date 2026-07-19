Istituti professionali in Europa immagine positiva al 67% Italia promossa per inclusione ma frenata dai pregiudizi L’indagine

In Europa, il 67% delle persone ha un’immagine positiva degli istituti professionali. In Italia, questi istituti sono valutati positivamente per l’inclusione, ma incontrano resistenze legate ai pregiudizi. Nonostante la buona reputazione generale dell’istruzione professionale, ancora si fatica a superare il prestigio storico dei licei.

L'istruzione e la formazione professionale godono di una salda reputazione tra i cittadini europei, eppure faticano ancora a superare il prestigio storico riservato ai licei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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