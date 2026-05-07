UdS studenti in piazza contro la riforma degli istituti tecnici e professionali promossa dal ministro Valditara

Giovedì 7 maggio alle 15:30, gli studenti dell'Unione degli Studenti di Avellino e altre realtà scolastiche si sono riuniti davanti all’Hotel de la Ville per manifestare contro la riforma degli istituti tecnici e professionali proposta dal ministro. La mobilitazione si inserisce nello sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali, tra cui i COBAS Scuola e l'USB Scuola. La protesta ha coinvolto studenti provenienti da varie scuole della zona.

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, alle 15:30 presso l'Hotel de la Ville, le studentesse e gli studenti avellinesi dell'Unione degli Studenti Avellino (accompagnati da altre realtà studentesche), in adesione allo sciopero proclamato da numerose realtà sindacali come i COBAS Scuola, l'USB Scuola.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionaleFIRENZE – La Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti tecnici per domani (7 maggio). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Valditara contestato dagli studenti al Convitto Paolo Diacono; Studenti in piazza contro le mafie: La città non ha paura; Guerra tra clan, studenti e cittadini in piazza per dire no alla mafia: Bari non ha paura; Guerra tra clan a Bari, studenti in piazza per dire no alla mafia. Leccese: Non ci lasceremo rovinare la festa da balordi criminali, la sagra di San Nicola si farà. Uds, studenti scesi in piazza in oltre 50 cittàDavanti a decine di migliaia di studenti in tutta Italia, il ministro Valditara non può più girarsi dall'altra parte: a dirlo è Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti. ansa.it Gli studenti tornano in piazzaDopo una settimana di scuola la situazione è difficoltosa. Sono 39 le classi finite in quarantena in tutta la Regione, di cui 9 a Monza e Brianza. L’Unione degli studenti chiede di ripristinare i ... ilgiorno.it WOCOM UDS-Tamale campus's "2-DAYS RELATIONSHIP & REPRODUCTIVE HEALTH SEMINAR" - facebook.com facebook