Desio ha ricevuto una promozione per aver effettuato i pagamenti relativi alla metrotranvia, ma i lavori hanno causato danni significativi alla città. Nonostante i pagamenti siano stati completati, i lavori sono ancora in corso, provocando disagi e danni alle infrastrutture. La città ha contribuito con una quota elevata rispetto ad altre località, ma al contempo si trova a fronteggiare i maggiori problemi legati all’intervento in corso.

È la città che in proporzione ha pagato più di tutti e che, al contrario, registra i maggiori disagi in termini assoluti. Per Desio la questione metrotranvia ha il sapore di una vera e propria beffa. Le amministrazioni comunali che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno creduto molto nella realizzazione di questo intervento e, di conseguenza, hanno fatto davvero la loro parte. In cambio, però, hanno ricevuto più problemi che opportunità. C’è un dato che fa davvero riflettere, oltre che a scatenare la rabbia dei desiani, nella tormentata vicenda della metrotranvia. La città finora ha dimostrato di essere un ottimo pagatore: secondo gli accordi doveva versare 3,7 milioni su un totale di 288. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metrotranvia, beffa oltre i danni. Desio promossa per i pagamenti. Ma la città è distrutta dai lavori

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