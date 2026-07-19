iran usa attacchi incrociati teheran colpisce centrale elettrica in kuwait per il secondo giorno consecutivo

Per il secondo giorno consecutivo, un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione in Kuwait è stato preso di mira in un attacco attribuito all'Iran. L'evento è avvenuto nelle prime ore di oggi e ha causato danni all'infrastruttura. Non sono stati segnalati vittime o feriti. L'attacco segue un episodio simile avvenuto ieri nello stesso impianto.

Roma, 19 luglio 2026 – Per il secondo giorno consecutivo un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione in Kuwait è stato colpito in un raid attribuito all'Iran. In una nota diffusa su X, il ministero kuwaitiano ha definito l'episodio un' "aggressione iraniana", precisando che si tratta del secondo attacco contro lo stesso impianto in due giorni, nel quadro della risposta di Teheran ai raid statunitensi. E infatti gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di bombardamenti contro l'Iran affermando di voler "vendicare" la morte di due militari americani negli attacchi aerei iraniani di ieri in Giordania. Durante... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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