L’Iran colpisce Bahrein Giordania e Kuwait Teheran | 30 civili uccisi in attacchi Usa – La diretta

L'Iran ha condotto attacchi contro il Bahrein, la Giordania e il Kuwait. Nel frattempo, fonti ufficiali iraniane hanno riferito di 30 civili uccisi in attacchi statunitensi. In un'intervista, un rappresentante degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi contro l'Iran continueranno fino a nuovo ordine e ha annunciato che, in futuro, verranno colpiti obiettivi nel settore energetico di Teheran.

Gli attacchi contro l’Iran «continueranno finché non dirò basta». Donald Trump in un’intervista a Fox dice che «prima o poi» gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico di Teheran. «L’energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti », aggiunge paventando anche la possibilità dell’utilizzo di truppe di terra. Intanto i pasdaran fanno sapere che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso fino al termine degli attacchi Usa. E le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi Usa in Bahrein, Giordania e Kuwait. Intanto il prezzo del petrolio in Asia continua a crescere e Teheran dice che 30 civili sono rimasti uccisi nei quattro giorni di attacchi Usa. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran Retaliates Against US: Targets Bases in Jordan, Kuwait and Triggers Sirens in Bahrain| Iran War

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