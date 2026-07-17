Iran attacchi Usa a infrastrutture civili Teheran colpisce Kuwait Bahrein e Qatar – La diretta

Gli Stati Uniti hanno attaccato infrastrutture civili nel sud dell’Iran, colpendo impianti elettrici e una stazione ferroviaria a Bandar Abbas. Questa è la sesta notte consecutiva di attacchi incrociati nella regione. Nel frattempo, Teheran ha lanciato raid contro obiettivi in Kuwait, Bahrein e Qatar. La situazione rimane tesa con azioni militari che coinvolgono più paesi del Medio Oriente.

Proseguono gli attacchi incrociati in Medio Oriente per la sesta notte consecutiva. Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture civili, tra cui impianti elettrici e una stazione ferroviaria, a Bandar Abbas nel sud dell’ Iran. L’esercito di Teheran, invece, ha preso di mira Kuwait, Bahrein e Qatar. Donald Trump, intanto, giovedì sera ha parlato alla nazione e ha affermato: “Stiamo vincendo alla grande e presto ne vedrete i frutti”. Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi venerdì 17 luglio Inizio diretta: 170726 07:00 Fine diretta: 170726 23:59 Punti chiave. 07:45 170726 Attacchi nella notte su Kuwait, Bahrein e Qatar L’esercito iraniano... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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