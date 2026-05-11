Donald Trump ha dichiarato di essere molto deluso dai curdi, accusandoli di non aver consegnato le armi che erano state destinate ai manifestanti a Teheran. Secondo le sue parole, i curdi si sarebbero tenuti le armi, impedendo così il loro utilizzo contro il regime in Iran. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute della situazione politica e delle attività di supporto ai manifestanti nel paese mediorientale.

Donald Trump si è detto "molto deluso" dai curdi che non avrebbero consegnato le armi che erano destinate ai manifestanti per rovesciare il regime in Iran. Parlando alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che i manifestanti sono rimasti disarmati proprio a causa loro. "I curdi prendono, prendono, prendono. Hanno una grande reputazione al Congresso. Il Congresso sostiene che combattano molto duramente. No, combattono duramente quando pagati", ha sottolineato Trump, sostenendo che Washington aveva inviato "armi" che avrebbero dovuto essere consegnate ai manifestanti, ma i curdi "le hanno trattenute". Il presidente americano ritiene comunque ancora "molto possibile" giungere ad una soluzione diplomatica con l' Iran per mettere fine alla guerra.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump: "I curdi si sono tenute le armi per i manifestanti a Teheran"

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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