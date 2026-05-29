Il quasi accordo Usa-Iran stavolta manca il sì di Trump e gli Usa aumentano le sanzioni contro Teheran

Le trattative tra Stati Uniti e Iran hanno registrato progressi, ma senza un consenso finale. Gli Stati Uniti hanno aumentato le sanzioni contro Teheran, mentre il presidente statunitense non ha dato il suo via libera all’accordo. La mancanza di un sì formale da parte di Washington ha rallentato il raggiungimento di un’intesa definitiva, nonostante alcuni segnali di avanzamento nelle discussioni.

Un passo in avanti e uno indietro. Sembrano procedere così le trattative per l'accordo di pace tra Usa e Iran. Le ultime notizie che arrivano dal Medio Oriente sembrano incoraggianti, ma il dubbio è obbligatorio. Usa e Iran avrebbero raggiunto un accordo ma stavolta sarebbe il presidente. 🔗 Leggi su Today.it

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Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

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