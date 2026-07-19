iran raid usa sulle basi delle guardie rivoluzionarie

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco aereo contro l’Iran, colpendo obiettivi militari delle Guardie Rivoluzionarie e infrastrutture strategiche. L’operazione si è conclusa con la dichiarazione ufficiale di aver eliminato le priorità designate. Le fonti ufficiali americane hanno confermato che i raid sono terminati. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sui feriti. Le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sui danni subiti.

(LaPresse) Gli Stati Uniti hanno annunciato la conclusione dell’ultima serie di attacchi aerei contro l’Iran, colpendo obiettivi militari della Guardia Rivoluzionaria e infrastrutture strategiche. Secondo il Comando Centrale Usa, i raid hanno interessato sistemi di difesa aerea, basi missilistiche, siti di stoccaggio di droni e strutture per la sorveglianza costiera. Le immagini diffuse dall’esercito americano mostrano l’impiego di caccia e missili da crociera Tomahawk, con alcuni bersagli situati in aree montuose dove l’Iran nasconde parte del proprio arsenale militare. Intanto cresce la tensione nella regione: Teheran ha risposto con nuovi attacchi e minaccia un’ulteriore escalation, mentre prosegue il confronto sul controllo dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico mondiale di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Guerra Iran, tre nuove ondate di attacchi Usa: Teheran risponde bersagliando le basi americane

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