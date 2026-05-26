Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane vicino allo Stretto di Hormuz, nonostante fosse in corso un cessate il fuoco. Nel frattempo, Israele ha colpito obiettivi legati a Hezbollah. Le operazioni militari sono state giustificate come azioni di autodifesa. La tensione nella regione si è intensificata con queste azioni, che hanno coinvolto diverse basi e navi.

Torna a salire la tensione in Medio Oriente, dopo che gli Stati Uniti hanno condotto stamattina degli "attacchi di autodifesa" contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane intorno allo Stretto di Hormuz, nonostante il cessate il fuoco in vigore. Teheran ha duramente condannato il raid statunitense e le continue "azioni illegali e ingiustificate". La Repubblica islamica promette di non lasciare queste azioni impunite e il ministro degli Esteri iraniano. Abolfazl Shekarchi, ha chiarito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta "molto più severa" destinata a estendersi oltre la regione. Anche la Guida Suprema, Mojatba Khamenei, ha dichiarato che "le terre della regione non faranno più da scudo delle basi americane". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, ballano le trattative: raid Usa sulle basi di lancio. E Israele colpisce Hezbollah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raid di Israele sul Libano. Hezbollah colpisce un kibbutz. Trump: “Forze Usa schierate vicino all’Iran fino all’accordo”Nelle ultime ore, Israele ha condotto un raid sul territorio libanese, mentre Hezbollah ha lanciato un attacco contro un kibbutz nel nord di Israele.

Raid di Israele sul Libano. Hezbollah colpisce un kibbutz. Trump: “Forze Usa schierate vicino all’Iran fino a al raggiungimento di un accordo”Nella giornata di oggi, le forze israeliane hanno effettuato un raid nel sud del Libano, mentre gruppi armati di Hezbollah hanno lanciato un attacco...

Iran, ballano le trattative: raid Usa sulle basi di lancio. E Israele colpisce HezbollahTorna a salire la tensione in Medio Oriente, dopo che gli Stati Uniti hanno condotto stamattina degli attacchi di autodifesa contro siti ... iltempo.it

ATTACCO ALL’IRAN?/ Far fallire le trattative, i calcoli pericolosi dietro l’azzardo degli ayatollahIl regime in Iran potrebbe valutare di far fallire le trattative per arrivare alla guerra e allungarsi la vita. Ma potrebbe essere una scommessa sbagliata Le guardie rivoluzionarie iraniane (pasdaran) ... ilsussidiario.net