Iran nuovi raid Usa dopo morte di due soldati Trump | Teheran annulla intesa? Non mi importa

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid sulla Repubblica islamica dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, secondo il Comando Centrale. Gli attacchi sono stati descritti come una punizione per le forze iraniane ritenute responsabili dell’attacco. Il presidente ha dichiarato che, in caso di annullamento di un accordo con Teheran, non gli interessa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o obiettivi specifici degli attacchi.

Un’altra notte di raid condotti sulla Repubblica islamica, a riportarlo è il Comando Centrale degli Usa (Centcom). Questi attacchi sembrano una“punizione” per le forze iraniane ritenute responsabili dell’attacco che ha provocato lamorte di due militari statunitensi in Giordania. I raid hanno preso di mira le unità dei Guardiani della Rivoluzione accusate di aver lanciato missili balistici e droni contro le forze Usa. Teheran ha risposto, annunciando di aver colpito con droni due basi americane in Kuwait, i sistemi radar e di sorveglianza della base aerei di Ali Al Salem, il deposito di munizioni di Camp Udairi, oltre che a nuovi attacchi in Giordania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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