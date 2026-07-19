Iran nuovi raid statunitensi Cresce la tensione nella regione
Per l'ottava notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno condotto raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha risposto con una raffica di missili e droni contro installazioni statunitensi in Kuwait. Nessuna comunicazione ufficiale sui danni o vittime. La regione resta in tensione con azioni militari che continuano senza sosta.
Stefano Leszczynski - Città del vaticano Prosegue per l'ottava notte consecutiva il confronto militare tra Stati Uniti e Iran. Nella notte nuovi raid statunitensi contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto con una nuova ondata di missili e droni diretti contro installazioni utilizzate dalle forze americane in Kuwait. Gli sviluppi confermano il progressivo ampliamento delle ostilità, con il coinvolgimento di diversi Paesi del Medio Oriente e il crescente rischio di una destabilizzazione regionale. Una ritorsione per gli attacchi in Giordania Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, gli attacchi hanno interessato... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz
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