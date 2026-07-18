Iran la guerra in diretta | nuovi raid Usa e tensione a Hormuz Teheran colpisce basi americane in Bahrein e Kuwait

L'esercito iraniano ha lanciato attacchi con droni contro basi statunitensi in Bahrein e Kuwait. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid nella regione di Hormuz. Tensione crescente tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che ha colpito obiettivi militari alleati degli Stati Uniti in due paesi del Golfo. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali vittime o danni immediati. La situazione rimane instabile con scontri diretti tra le parti.

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