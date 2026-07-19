iran escalation fuori controllo due soldati usa tra le vittime

Dopo sette giorni di raid in tutto l'Iran, almeno 50 persone sono state uccise, tra cui due soldati statunitensi. La Repubblica islamica ha risposto ai bombardamenti, che hanno coinvolto anche infrastrutture. La situazione si sta intensificando, con escalation di tensioni nella regione del Golfo. La serie di attacchi e risposte si protrae da inizio luglio, senza segnali di una soluzione immediata.

La strage Settimo giorno di raid su tutto il Paese. La risposta di Teheran infiamma il Golfo. Nella Repubblica islamica dal 6 luglio almeno 50 morti. Nel mirino anche le infrastrutture La strage Settimo giorno di raid su tutto il Paese. La risposta di Teheran infiamma il Golfo. Nella Repubblica islamica dal 6 luglio almeno 50 morti. Nel mirino anche le infrastrutture Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Stati Uniti e Iran scivolano verso il punto di non ritorno, e nessuno nella comunità internazionale sembra avere la forza, o la volontà, di fermare l’escalation. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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