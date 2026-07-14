Iran-Usa nuova escalation | colpite due petroliere a Hormuz

Due petroliere emiratine sono state colpite nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito. L’attacco segue cinque ore di raid americani contro obiettivi militari iraniani. In risposta, Teheran ha lanciato missili e droni verso i Paesi del Golfo. Non sono state fornite dettagli sulle eventuali vittime o danni immediati. La regione ha registrato un aumento di tensione tra Stati Uniti e Iran nelle ultime ore.

Dopo cinque ore di bombardamenti americani contro obiettivi militari iraniani, Teheran risponde con missili e droni verso i Paesi del Golfo. Attaccate due petroliere emiratine nello Stretto di Hormuz. Trump: «L'Iran non farà più il bullo del Medio Oriente». Nella notte il confronto tra Stati Uniti e Iran ha registrato una nuova escalation. Il Comando centrale americano ha annunciato la conclusione della terza ondata di raid, durata circa cinque ore, contro obiettivi militari nelle aree di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas, oltre ad altri siti lungo la costa meridionale iraniana. Alla nuova offensiva è seguita la risposta di Teheran, con missili e droni lanciati verso diversi Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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IRAN: BASI USA COLPITE E HORMUZ CHIUSO

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