Dopo la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, l’amministrazione americana valuta l’invio di soldati sul territorio. I bombardamenti condotti finora sono stati aumentati, con l’obiettivo di spingere la Repubblica Islamica a capitolare. La situazione tra le due parti si sta aggravando, e si temono rischi di un’escalation più ampia. Finora, non sono stati comunicati dettagli sui piani militari o sui tempi di eventuali interventi.

Con il cessate il fuoco tra Washington e Teheran ormai morto e sepolto, i bombardamenti americani voluti da Donald Trump si avviano verso un’ulteriore intensificazione nel tentativo di costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Soltanto ieri il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per valutare tutte le opzioni militari a sua disposizione contro il regime iraniano guidato da Mojtaba Khamenei. Una riunione ad alta tensione durante la quale, secondo quanto riportano i media americani, Trump avrebbe discusso anche dell’eventualità di un’operazione terrestre, che appare ancora improbabile ma non è più considerata un tabù. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump valuta l’invio di soldati sul campo: tra Stati Uniti e Iran il rischio è di un’escalation incontrollata

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