Le condanne per un episodio di violenza sono state emesse, ma ancora nessuna scusa è arrivata. Un uomo ha raccontato di essere stato brutalmente picchiato e umiliato da uomini in divisa, con lo Stato che si è sentito coinvolto nel suo racconto. Lo stesso Palazzo Ducale di Genova, teatro del G8 nel 2001, ospiterà ora l’assemblea dei No Kings, un movimento di protesta nato negli Stati Uniti come erede del movimento No Global.

Quello stesso Palazzo Ducale di Genova, dove nel 2001 si riunirono i grandi del mondo (il G8), ospiterà l’assemblea dei No Kings, movimento di protesta nato negli Usa, in qualche modo erede dell’allora movimento No Global. Da oggi è previsto il clou degli eventi per ricordare la violenza della polizia contro gli attivisti. Nel pomeriggio un corteo sfilerà da piazza Alimonda, dove Carlo Giuliani venne ucciso dal carabiniere Mario Placanica. Chiuderà tutto, domani, la fiaccolata alla scuola Diaz, quella della ’macelleria messicana’, dove rimasero ferite 82 persone su 93 presenti. https:www.quotidiano.netcronacaparla-il-pm-del-g8-di-genova-p3vlrhyp Un giovane militante del Genoa Social Forum ferito dopo la perquisizione compiuta da polizia e carabinieri nella scuola Diaz, sede del GSF, a Genova nei giorni del G8 del luglio 2001. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Io brutalmente picchiato e umiliato da uomini in divisa, mi crollò lo Stato addosso. Sono arrivate le condanne, mai le scuse”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I rose from a foolish crown prince to a ruthless emperor, making all bow to me.

Notizie e thread social correlati

Giulia Salemi al BCT Festival: “Mi sono costruita da sola, ogni traguardo me lo sono guadagnato. Amadeus è stato un maestro involontario, lavorare con lui è stato un regalo”Giulia Salemi ha partecipato al BCT Festival, dichiarando di aver raggiunto i propri obiettivi lavorativi senza aiuti esterni e di aver imparato...

“Io e Alejandro siamo una coppia aperta. Sono stato con più di mille uomini, ma quando mi bacia lui succhiandomi la lingua perdo i sensi”: così Rocco CasalinoDurante un’intervista trasmessa in televisione, due uomini hanno parlato della propria relazione, definendola aperta e condividendo dettagli sulla...

Argomenti più discussi: Aggressione in centro storico nella notte del Festino, dipendente di un pub ferito con pugni e bottiglie; Io brutalmente picchiato e umiliato da uomini in divisa, mi crollò lo Stato addosso. Sono arrivate le condanne, mai le scuse; Giuseppe Barboni, chi è il manager del lusso, vicecampione di lotta e militante di Vannacci che ha picchiato un migrante e postato il video; Parla il pm del G8 di Genova: Responsabilità accertate della polizia, ma il codice di omertà è intatto.

Operatore ecologico picchiato brutalmente. Individuato l'aggressoreUn operatore ecologico della Teknoservice di Cerignola è stato brutalmente aggredito durante il turno di lavoro da uno sconosciuto. Il grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di ... quotidianodipuglia.it