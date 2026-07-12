Giulia Salemi al BCT Festival | Mi sono costruita da sola ogni traguardo me lo sono guadagnato Amadeus è stato un maestro involontario lavorare con lui è stato un regalo

Da superguidatv.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulia Salemi ha partecipato al BCT Festival, dichiarando di aver raggiunto i propri obiettivi lavorativi senza aiuti esterni e di aver imparato molto lavorando con Amadeus, definendolo un “maestro involontario”. In un anno segnato dalla maternità e da successi professionali, ha sottolineato di aver conquistato ogni traguardo da sola e di apprezzare il valore delle esperienze vissute.

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Un anno da ricordare sotto ogni punto di vista. Giulia Salemi si gode un momento speciale della sua vita: da una parte la gioia della maternità, dall’altra una stagione professionale ricca di soddisfazioni. Dall’esperienza accanto ad Amadeus a The Cage fino al ruolo di inviata di Pechino Express, passando per il successo del podcast Non lo faccio per moda, l’influencer e conduttrice racconta a SuperGuidaTV il suo periodo più felice, il rapporto con il lavoro, la sfida di conciliare carriera e famiglia e il tema della precarietà nel mondo dello spettacolo. Intervista a Giulia Salemi al BCT Festival. Giulia, che momento stai vivendo della tua carriera? Sicuramente questo è stato, dal punto di vista lavorativo, l’anno più bello della mia vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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