Giulia Salemi ha partecipato al BCT Festival, dichiarando di aver raggiunto i propri obiettivi lavorativi senza aiuti esterni e di aver imparato molto lavorando con Amadeus, definendolo un “maestro involontario”. In un anno segnato dalla maternità e da successi professionali, ha sottolineato di aver conquistato ogni traguardo da sola e di apprezzare il valore delle esperienze vissute.

Un anno da ricordare sotto ogni punto di vista. Giulia Salemi si gode un momento speciale della sua vita: da una parte la gioia della maternità, dall’altra una stagione professionale ricca di soddisfazioni. Dall’esperienza accanto ad Amadeus a The Cage fino al ruolo di inviata di Pechino Express, passando per il successo del podcast Non lo faccio per moda, l’influencer e conduttrice racconta a SuperGuidaTV il suo periodo più felice, il rapporto con il lavoro, la sfida di conciliare carriera e famiglia e il tema della precarietà nel mondo dello spettacolo. Intervista a Giulia Salemi al BCT Festival. Giulia, che momento stai vivendo della tua carriera? Sicuramente questo è stato, dal punto di vista lavorativo, l’anno più bello della mia vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giulia Salemi al BCT Festival: “Mi sono costruita da sola, ogni traguardo me lo sono guadagnato. Amadeus è stato un maestro involontario, lavorare con lui è stato un regalo”

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Giulia ospite al BCT FESTIVAL NAZIONALE DEL CINEMA E DELLA TV DOMANI ?ore 21,45 P. zza Santa Sofia BENEVENTO (BN) Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti #giuliasalemi #prelemi ???????? instagram.com/ x.com

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