Durante un’intervista trasmessa in televisione, due uomini hanno parlato della propria relazione, definendola aperta e condividendo dettagli sulla loro vita intima. Uno dei due ha dichiarato di aver avuto rapporti con oltre mille uomini, mentre l’altro ha descritto un momento particolare durante un bacio, che lo ha fatto perdere i sensi. Entrambi hanno risposto a domande sul loro modo di vivere una relazione non esclusiva, offrendo un quadro diretto e senza filtri sulla loro esperienza personale.

Protagonisti dell’intervista doppia de “ Le iene ”, Rocco Casalino e Alejandro Martinez rispondono a domande sulla propria sfera intima spiegando la scelta di vivere un rapporto non esclusivo. Insieme da meno di un anno, Casalino e il compagno spiegano di essersi conosciuti in un locale in Colombia. È stato Rocco a fare il primo passo, e il giorno dopo hanno consumato il loro primo rapporto. “Ha un modo di baciare per cui succhia la lingua e io perdo completamente i sensi quando mi bacia” ammette apertamente l’ex portavoce di Giuseppe Conte. Casalino, che ha abbandonato la politica e oggi fa il giornalista, conferma come tra omosessuali ci sia meno gelosia rispetto agli eterosessuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Alejandro siamo una coppia aperta. Sono stato con più di mille uomini, ma quando mi bacia lui succhiandomi la lingua perdo i sensi”: così Rocco Casalino

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