Intervista - Maurizio Nichetti ci lancia nel suo universo

Notizia in breve

Il regista e attore Maurizio Nichetti ha ricevuto il Premio alla Carriera durante il Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”. L’intervista è stata condotta da IGDI, che ha approfondito il suo lavoro e la sua esperienza nel cinema. Nichetti ha parlato delle sue attività recenti e delle sue prospettive future nel settore. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato al cinema e alla cultura cinematografica.