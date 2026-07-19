Intervista - Maurizio Nichetti ci lancia nel suo universo
Il regista e attore Maurizio Nichetti ha ricevuto il Premio alla Carriera durante il Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”. L’intervista è stata condotta da IGDI, che ha approfondito il suo lavoro e la sua esperienza nel cinema. Nichetti ha parlato delle sue attività recenti e delle sue prospettive future nel settore. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato al cinema e alla cultura cinematografica.
IGDI ha intervistato in esclusiva il regista e attore Maurizio Nichetti che ha ricevuto recentemente il Premio alla Carriera durante il Premio Interrnazionale Cinearti ‘’ La Chioma di Berenice”. Il cineasta ha parlato a tutto tondo dei ultimi film, del rapporto con il pubblico e anche dei suoi progetti futuri. IGDI: Vorrei iniziare con Smart Working il film, che è nelle sale dal 6 di giugno: vorrei sapere com'è stata questa esperienza su un tema che è anche abbastanza attuale, quello dello smart working. Un tema che dopo il Covid è diventato essenziale ma che è diventato anche soggetto di un dibattito al giorno d’oggi. Maurizio... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'ASCESA DI BERLUSCONI ft. Maurizio Nichetti
Notizie e thread social correlati
Mayta ci conduce nel suo universo sonoro, tra emozioni e libertàDopo due anni di silenzio, Mayta ha pubblicato il singolo “Nudi” il 3 luglio, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Festival Mònde, premi speciali a Margherita Buy e Maurizio NichettiDurante la nona edizione del festival “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, che si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, verranno consegnati...
Si parla di: Angela Finocchiaro e il cinema di Maurizio Nichetti nella Milano culturale degli anni ‘70; Maurizio Nichetti: Le parole sono sopravvalutate. Il cinema non manda messaggi, racconta le persone.
Maurizio Nichetti, visione d’autore: Domani si balla! grazie al cinema. La tecnologia ci aiuta ma isolaMilano, 7 giugno 2026 – Domani si balla! E a 44 anni dalla prima uscita nelle sale si danza ancora freneticamente sulle poltroncine dell’Anteo con il regista e protagonista Maurizio Nichetti che ... ilgiorno.it