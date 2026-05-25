Festival Mònde premi speciali a Margherita Buy e Maurizio Nichetti

Durante la nona edizione del festival “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, che si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, verranno consegnati premi speciali a due figure di spicco del cinema italiano. Margherita Buy e Maurizio Nichetti sono stati scelti come ospiti e destinatari di riconoscimenti ufficiali per il loro contributo nel settore. La manifestazione è diretta da Luciano Toriello.

Roma, 25 mag. (askanews) – Margherita Buy e Maurizio Nichetti, due grandi protagonisti del cinema italiano saranno ospiti della nona edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, il festival diretto da Luciano Toriello in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026. Margherita Buy riceverà sabato 30 maggio il Premio Speciale Maria Marcone, riconoscimento assegnato dal festival a figure capaci di attraversare il cinema contemporaneo con autenticità, sensibilità e forza interpretativa. La pluripremiata attrice sarà inoltre presente con “Volare” (2023), film che segna il suo esordio alla regia e che racconta, con ironia e delicatezza, un viaggio personale dentro le proprie paure e fragilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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