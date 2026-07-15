Mayta ci conduce nel suo universo sonoro tra emozioni e libertà
Dopo due anni di silenzio, Mayta ha pubblicato il singolo “Nudi” il 3 luglio, disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone rappresenta il suo ritorno nel panorama musicale, portando un nuovo brano nel catalogo dell’etichetta Digital Noises. La pubblicazione segna la ripresa delle uscite ufficiali dell’artista, che apre un nuovo capitolo con questa traccia.
Dopo due anni di silenzio discografico, Mayta torna con “Nudi”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 3 luglio su tutti gli store digitali per Digital Noises. “Nudi” è un brano intenso e autentico che racconta il coraggio di mostrarsi per ciò che si è, superando le paure, le difese e le maschere che spesso ci separano dagli altri. Un invito a riscoprire la vulnerabilità come spazio di verità, dove l’amore diventa la forza capace di spogliarci di tutto ciò che non siamo. Con questo brano, Mayta inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso artistico, frutto di una lunga ricerca personale e musicale. Mayta è un cantautore, autore e performer che trasforma esperienze di vita in canzoni, spettacoli e progetti artistici capaci di creare connessione, consapevolezza ed emozione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Teaser - Bhagavad Gita- Physics, Consciousness, and Maya Explained
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