Il Galatasaray ha manifestato nuovamente interesse per il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, nel corso della prossima finestra di mercato estiva. Tuttavia, l’Inter ha deciso di blindare il giocatore, che ha contribuito alla conquista dello scudetto nella stagione appena conclusa. Nessuna ufficializzazione è ancora arrivata, né da parte del club nerazzurro né da parte di quello turco, ma le voci di un possibile trasferimento sono state riprese in più fonti di mercato.

Il centrocampista dell’ Inter, Hakan Calhanoglu, è finito nuovamente al centro delle indiscrezioni di mercato in vista della prossima sessione estiva a causa del rinnovato interesse manifestato nei suoi confronti dal Galatasaray. Come rivelato dal quotidiano turco Sozcu Gazetesi, in un’anticipazione ripresa nell’edizione odierna dal quotidiano sportivo italiano Tuttosport, il club di Istanbul starebbe pianificando un nuovo assalto per riportare in patria il regista della nazionale turca. L’operazione si preannuncia tuttavia complessa poiché la dirigenza nerazzurra ha già ribadito la propria linea di fermezza, stabilendo una valutazione economica ben precisa sotto la quale non verranno avviate trattative ufficiali per la cessione del calciatore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il Galatasaray torna alla carica per Hakan Calhanoglu, ma l’Inter blinda il regista del ventunesimo Scudetto

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