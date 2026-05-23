Inter anche il Newcastle su Stankovic | possibile erede di Tonali in Premier
Il Newcastle sta monitorando con attenzione il centrocampista dell'Inter, Stankovic. La società inglese valuta l’acquisto del giocatore come possibile sostituto di Tonali, attualmente in Premier League. L’interesse è confermato da fonti vicine all’ambiente. Nessuna trattativa ufficiale è ancora stata avviata. La valutazione del giocatore nerazzurro resta alta, ma al momento non ci sono dettagli sui tempi o sulle cifre potenzialmente coinvolte.
di Alberto Petrosilli Dall’Inghilterra cresce l’interesse per il talento nerazzurro Stankovic: il Newcastle lo segue con grandissima attenzione. Ultime. Non c’è soltanto un club sulle tracce di Stankovic. Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro, anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista dell’ Inter, considerandolo un profilo molto interessante in vista del futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il club inglese starebbe monitorando attentamente la situazione del talento nerazzurro, valutandolo addirittura come possibile soluzione nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa attorno a Sandro Tonali nelle prossime finestre di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
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