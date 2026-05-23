Inter anche il Newcastle su Stankovic | possibile erede di Tonali in Premier

Notizia in breve

Il Newcastle sta monitorando con attenzione il centrocampista dell'Inter, Stankovic. La società inglese valuta l’acquisto del giocatore come possibile sostituto di Tonali, attualmente in Premier League. L’interesse è confermato da fonti vicine all’ambiente. Nessuna trattativa ufficiale è ancora stata avviata. La valutazione del giocatore nerazzurro resta alta, ma al momento non ci sono dettagli sui tempi o sulle cifre potenzialmente coinvolte.