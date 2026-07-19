A poche settimane dalla festa Scudetto, la permanenza di Mkhitaryan all’Inter sembrava improbabile. Tuttavia, la stima del tecnico ha portato al rinnovo del suo contratto per un altro anno. Il giocatore ha dichiarato di avere grandi ambizioni, puntando a rivincere in Italia e a fare progressi in Champions League.

Milano, 19 luglio 2026 – A fine maggio, dopo la festa Scudetto, la sua permanenza all’Inter sembrava quasi impossibile. Invece la stima di mister Chivu nei suoi confronti ha fatto la differenza e Henrikh Mkhitaryan poche settimane dopo ha subito firmato il rinnovo per un altro anno. E ora l’esperto centrocampist a, colonna dei nerazzurri nelle ultime quattro stagioni, guarda con positività alla nuova stagione e ha parlato ai giornalisti dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen: "Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Inter, la carica di Mkhitaryan: “Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo rivincere in Italia e avanzare in Champions”

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